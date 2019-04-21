صور.. "رغم مرضهم" هؤلاء تحدوا الظروف للتصويت على التعديلات الدستورية

كتب أحمد الجعفرى

لليوم الثاني على التوالى لم يخل مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من حضور كبار السن والمرضى الذين حرصوا على أداء واجبهم نحو الوطن وإبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية.

شهدت عدة لجان مختلفة بمدينة 6 أكتوبر، حضورا لافتا لكبار السن والمرضى، الذين استقبلهم رجال الأمن بالكراسي المتحركة؛ لمساعدتهم على الدخول الى اللجان والتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.