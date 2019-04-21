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صور.. رئيس موانئ البحر الأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 07:29 م
صور.. رئيس موانئ البحر الأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء رئيس موانئ البحر الأحمر يدلى بصوته
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أدلى اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحرالأحمر، بصوته على التعديلات الدستورية وكذلك العاملين بالهيئة.
 
وقال رئيس هيئة موانئ البحرالأحمر إن  التعديلات الدستورية ستساهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار الأمنى والاقتصادى والحرية وسيشعر المواطن بنتائج هذه التعديلات فى القريب العاجل.
 
كما صرح بأن الهيئة تقوم بتوفير الوسائل المختلفة لتسهيل وصول العاملين للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم دون التأثير على آرائهم وقناعاتهم.
 
وعلى جانب آخر، أدلى العاملون بالموانى المختلفة التابعة للهيئة بأصواتهم  على التعديلات الدستورية، حيث قامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين لأماكن لجانهم الانتخابية.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (1)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 

رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (2)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 

رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (3)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 

رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (4)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 

رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (5)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 

رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (6)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 

رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم (7)
رئيس موانئ البحرالأحمر والعاملون بالهيئة يدلون بأصواتهم

 


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