video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. رئيس مصلحة الجمارك يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 11:28 ص
صور.. رئيس مصلحة الجمارك يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أدلى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة مدرسة السعدية بالقاهرة.
 
وعقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء دعا السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك العاملين بمصلحة الجمارك للمشاركة بكثافة فى الإستفتاء مؤكدا أن مشاركتنا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يسهم فى صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، 
 
وأشار رئيس مصلحة الجمارك لسعادته بما شاهده من إيجابية مما يؤكد مستوى الوعى والنضج والانتماء الوطنى وموجها التحية لجميع أبناء الشعب المصري العظيم الذين يثبتون دومًا أنه على مستوى المسؤولية، وعلى قدر مواجهة كل التحديات وصنع المعجزات دائمًا
 
 كما توجه بالتحية والتقدير لرجال الجمارك والجيش والشرطة الذين يسهرون على أمن الوطن وحمايته في كل وقت وحين، ويقدمون التضحيات بدمائهم وأنفسهم من أجل الوطن الغالى.
 
وأشار إلى تفاؤله بأن المستقبل القادم أفضل لهذا الجيل وجميع الأجيال القادمة بإذن الله فى ظل الإستقرار والأمان الذى سيساعد على تحقيق المزيد من البناء والإنجاز .
WhatsApp Image 2019-04-21 at 11.17.51 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 11.17.52 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 11.17.52 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 11.17.51 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 11.17.51 AM (2)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 11.17.52 AM (2)
 

 

 


إضافة تعليق

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

اخبار الاقتصاد

تعديلات الدستور




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة