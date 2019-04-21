صور.. رئيس مصلحة الجمارك يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور

كتب - أحمد يعقوب

أدلى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة مدرسة السعدية بالقاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء دعا السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك العاملين بمصلحة الجمارك للمشاركة بكثافة فى الإستفتاء مؤكدا أن مشاركتنا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يسهم فى صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين،

وأشار رئيس مصلحة الجمارك لسعادته بما شاهده من إيجابية مما يؤكد مستوى الوعى والنضج والانتماء الوطنى وموجها التحية لجميع أبناء الشعب المصري العظيم الذين يثبتون دومًا أنه على مستوى المسؤولية، وعلى قدر مواجهة كل التحديات وصنع المعجزات دائمًا

كما توجه بالتحية والتقدير لرجال الجمارك والجيش والشرطة الذين يسهرون على أمن الوطن وحمايته في كل وقت وحين، ويقدمون التضحيات بدمائهم وأنفسهم من أجل الوطن الغالى.

وأشار إلى تفاؤله بأن المستقبل القادم أفضل لهذا الجيل وجميع الأجيال القادمة بإذن الله فى ظل الإستقرار والأمان الذى سيساعد على تحقيق المزيد من البناء والإنجاز .