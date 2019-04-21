صور.. رئيس جامعة قناة السويس يقود مسيرة طلابية حاشدة إلى لجان التصويت

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قاد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، مسيرة طلابية حاشدة طافت شوارع مدينة الإسماعيلية واتجهت إلى عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشارك فى المسيرة بجانب رئيس الجامعة عدد كبير من قيادات الجامعة من بينهم أمين عام الجامعة وقيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والآلاف من الطلاب.

انضم لتلك للمسيرة عدد كبير من مواطنى مدينة الإسماعيلية الذين أحاطوا بالمسيرة الكبيرة خلال الاتجاه إلى اللجان الانتخابية المختلفة للإدلاء بالتصويت.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.