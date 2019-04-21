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صور.. جنود القوات المسلحة يساعدون المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء ببنى سويف

الأحد، 21 أبريل 2019 10:49 ص
صور.. جنود القوات المسلحة يساعدون المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء ببنى سويف إقبال المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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شهدت مدرسة غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف لليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين. 

وقام جنود القوات المسلحة المكلفين بتأمين مقر اللجنة بمساعدة الرجال والسيدات من المواطنين للوصول لمقر اللجنة الانتخابية بمعاونة أفراد الشرطة. 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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رجال القوات المسلحة أثناء مساعداتهم للمواطنين بلجان الاستفتاء

 

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رجال القوات المسلحة أثناء مساعداتهم للمواطنين بلجان الاستفتاء
 

 

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رجال القوات المسلحة أثناء مساعداتهم للمواطنين بلجان الاستفتاء
 
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رجال القوات المسلحة أثناء مساعداتهم للمواطنين بلجان الاستفتاء
 

 

 

 


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