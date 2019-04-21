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صور.. جامعة العريش تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 06:30 م
صور.. جامعة العريش تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء مسيرة طلاب جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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نظمت جامعة العريش، مسيرة جماعية لللطلاب وأعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة، خلال مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتحركت المسيرة من مقر الجامعة، وصولا لمقر لجنة مدرسة عباس صالح وسط هتافات جماعية " تحيا مصر ".

يذكر أن عدد اللجان العامة، فى شمال سيناء 11 لجنة وعدد المراكز الانتخابية 49، واللجان الفرعية 61، ومن لهم حق التصويت 263 ألف 157 شخص .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

مسيرة طلاب جامعة العريش (1)
مسيرة طلاب جامعة العريش (1)

 

مسيرة طلاب جامعة العريش (2)
مسيرة طلاب جامعة العريش (2)

 

 

مسيرة طلاب جامعة العريش (3)
مسيرة طلاب جامعة العريش (3)

 

 

مسيرة طلاب جامعة العريش (4)
مسيرة طلاب جامعة العريش (4)

 

 

مسيرة طلاب جامعة العريش (5)
مسيرة طلاب جامعة العريش (5)

 

 

 

 


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