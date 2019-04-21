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صور.. تزايد أعداد المواطنين للتصويت فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بالزمالك

الأحد، 21 أبريل 2019 12:47 م
صور.. تزايد أعداد المواطنين للتصويت فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بالزمالك تزايد عدد المواطنين المشاركين بالزمالك
كتب مدحت وهبة
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تشهد لجان منطقة الزمالك حالياً تزايد عدد المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجان بمدرسة كلية تربية رياضية بنات فى اليوم الثانى لعمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
تزايد عدد المواطنين المشاركين بالزمالك (2)
 
تزايد عدد المواطنين المشاركين بالزمالك (3)
 
تزايد عدد المواطنين المشاركين بالزمالك (4)
 
تزايد عدد المواطنين المشاركين بالزمالك (1)
 

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