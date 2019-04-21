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صور.. تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى وحزبه الحاكم

الأحد، 21 أبريل 2019 07:13 ص
صور.. تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى وحزبه الحاكم جانب من الاحتجاجات فى صربيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شهدت العاصمة الصربية بلجراد، الخميس، مظاهرات احتجاجية شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ضد الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمى الصربى الحاكم، بحسب صور أبرزتها وكالة رويترز.

وطالب المتظاهرون بحرية وسائل الإعلام كشرط مسبق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى البلاد، وردد المتظاهرون هتافات معادية للرئيس الصربى ولحزبه، وطالبوا "النظام" بالرحيل.

وكان الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش قد أعلن- فى وقت سابق- أنه لن يرضخ لمطالب المعارضة بإصلاح الانتخابات أو زيادة حرية الإعلام "حتى لو خرج 5 ملايين شخص إلى الشوارع"، وقال: "مستعد لخوض انتخابات مبكرة لاختبار شعبية حزبه".

تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى (1)
تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى 

 

تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى (2)
تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى 

 

تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى (3)
تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى 

 

تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى (4)
تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى

 

تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى (5)
تجدد الاحتجاجات فى بلجراد ضد الرئيس الصربى

 

 

 


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