صور.. بطل فكرة الشفرة فى حرب أكتوبر يدلى بصوته فى الاستفتاء فى الإسكندرية

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العامة بالعطارين بالإسكندرية البطل أحمد إدريس بطل فكرة الشفرة بحرب أكتوبر المجيدة 1973، وقدم له كافة التسهيلات واصطحبه حتى مقر لجنة الاقتراع، وقال إن العمل فى اللجان يسير على أكمل وجه فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجى أن اللجان استقبلت مجموعة من أبناء النوبة المقيدين بمنطقة العطارين يتقدمهم المقاتل أحمد ادريس الحاصل على نجمة الشرف العسكرية لدوره البطولى فى فكرة الشفرة النوبية التى إحدى عوامل النصر فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال المقاتل أحمد إدريس أنه سعيد بهذا الإقبال من المواطنين، لافتا أن توقيت الاستفتاء جاء فى ليلة النصف من شعبان، تلحقها الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، ثم يتبعها احتفال الشعب المصرى بعيد القيامة المجيد، ثم شم النسيم ثم عيد العمال، وأن القدر صاغ هذه المجموعة من الأعياد لكى تعبر عن أن اختيار موعد الاستفتاء الذى هو جزء من وجدان الشعب المصرى بسبائكه ومكوناته المختلفة، وأنه حظى بشرف حضور من مؤتمر الشباب الإفريقى مؤخراً فى أسوان.