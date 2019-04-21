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صور.. المصريون فى أوغندا يصوتون على استفتاء تعديلات الدستور باليوم الثالث

الأحد، 21 أبريل 2019 11:33 ص
صور.. المصريون فى أوغندا يصوتون على استفتاء تعديلات الدستور باليوم الثالث تصويت المصريون فى أوغندا
كتب محمد تهامى زكى
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واصل أبناء الجالية المصرية فى أوغندا، الإدلاء بأصواتهم باستفتاء التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج، فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

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واستقبل المواطنين، السفير طارق سلام، سفير مصر لدى أوغندا، الذى حرص على تسهيل عملية التصويت وتذليل كافة العقبات أمامهم.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة،وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

                                              

 


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