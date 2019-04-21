صور.. المصريون بقبرص يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية

كتب محمد عبد العظيم

واصل المصريون بالخارج فى دولة قبرص، المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث من المقرر أن تنتهى عملية التصويت أمام المصريين بالخارج اليوم الأحد، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.



المصريون فى قبرص يشاركون فى الاستفتاء على تعديل الدستور

وحرص المصريون بقبرص على اصطحاب الأعلام المصرية خلال المشاركة فى الاستفتاء فى مقر السفارة المصرية هناك، وفيما كان للشباب والمراة تواجد كبير خلال المشاركة بالاستفتاء.



الأعلام المصرية ترتفع مع المشاركة فى استفتاء تعديل الدستور



شاب مصرى يشارك فى الاستفتاء بدولة قبرص



مواطنة مصرية تشارك فى الاستفتاء على تعديل الدستور

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.