video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. المصريون بقبرص يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 10:08 ص
صور.. المصريون بقبرص يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية المصريون فى قبرص يشاركون فى الاستفتاء
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

واصل المصريون بالخارج فى دولة قبرص، المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث من المقرر أن تنتهى عملية التصويت أمام المصريين بالخارج اليوم الأحد، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريون فى قبرص يشاركون فى الاستفتاء على تعديل الدستور
المصريون فى قبرص يشاركون فى الاستفتاء على تعديل الدستور

وحرص المصريون بقبرص على اصطحاب الأعلام المصرية خلال المشاركة فى الاستفتاء فى مقر السفارة المصرية هناك، وفيما كان للشباب والمراة تواجد كبير خلال المشاركة بالاستفتاء.

الأعلام المصرية ترتفع مع المشاركة فى استفتاء تعديل الدستور
الأعلام المصرية ترتفع مع المشاركة فى استفتاء تعديل الدستور

 

شاب مصرى يشارك فى الاستفتاء بدولة قبرص
شاب مصرى يشارك فى الاستفتاء بدولة قبرص
 
مواطنة مصرية تشارك فى الاستفتاء على تعديل الدستور
مواطنة مصرية تشارك فى الاستفتاء على تعديل الدستور

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوابير الناخبين أمام اللجان فى ثانى أيام الاستفتاء على تعديلات الدستور

صور...رئيس المطار يتفقد لجان الاستفتاء بميناء القاهرة الجوى

إقبال كثيف للمواطنين بلجان الأميرية فى ثاني أيام الاستفتاء

وزير التنمية المحلية يتابع سير العمل فى غرفة العمليات المركزية

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

استفتاء التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

انتخابات الدستور

الاستفتاء على الدستور




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة