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صور.. المصريون بالسودان يواصلون المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 10:41 ص
صور.. المصريون بالسودان يواصلون المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية تصويت المصريين فى السودان
كتب محمد عبد العظيم
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لليوم الثالث على التوالى، واصل المصريون بالخارج فى دولة السودان المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر السفارة المصرية، حيث شهد اليومين السابقين مشاركة كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى السودان، للمشاركة فى الاستفتاء.

الجالية المصرية فى السودان تشارك فى الاستفتاء
الجالية المصرية فى السودان تشارك فى الاستفتاء

 

المصريون فى السودان يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية
المصريون فى السودان يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية

 

مواطن مصرى فى السودان يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية
مواطن مصرى فى السودان يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 

 


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استفتاء التعديلات الدستورية

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