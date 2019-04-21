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صور.. المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى حب مصر

الأحد، 21 أبريل 2019 11:46 ص
صور.. المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى حب مصر المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمود راغب
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تعبيرا عن حبهم لوطنهم ، حرص المصريون الأرمن على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 
المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)
 

المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (3)
 

المصريون الأرمن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)
 
 
 
 

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