video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الفنان أشرف عبد الغفور بعد التصويت فى الاستفتاء: "الجميع لازم يشارك"

الأحد، 21 أبريل 2019 03:15 م
صور.. الفنان أشرف عبد الغفور بعد التصويت فى الاستفتاء: "الجميع لازم يشارك" الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أدلى الفنان أشرف عبد الغفور، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، لافتا إلى أنه كمواطن حريص على مصر ويجب علينا المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، قائلا:" جميع المصريين فى الداخل والخارج لازم يشاركوا وأى حد مش بينزل بيتخلى عن حقه". 
 
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته (2)
الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته 

الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته (3)
الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته 

الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته (1)
الفنان أشرف عبد الغفور يدلى بصوته 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال كثيف بلجان الوراق وبشتيل فى الاستفتاء على الدستور

صور.. العاملون بـ"مياه القناة": قلنا نعم لتعديلات الدستور لمزيد من الإنجازات

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة