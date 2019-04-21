صور.. العاملون بـ"مياه القناة": قلنا نعم لتعديلات الدستور لمزيد من الإنجازات

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

يواصل العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" لليوم التانى على التوالى التعبير عن حبهم للوطن واحتشدوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

وقال العاملون خلال إدلائهم بأصواتهم إنهم صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية لرد الجميل لمصر، وأكدوا أنهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظهره لاستكمال المزيد من الإنجازات علي أرض الواقع.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة مياه الشرب بمحافظات القناة، إن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة أعطي توجيهات بتوفير سيارات الشركة لنقل العاملين إلي لجانهم الانتخابية كما أكد أهمية خروج العاملين بكثافة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والإدلاء برأيهم، تطبيقًا للديمقراطية التي تعيشها البلاد، وللمشاركة الفعلية في رسم مستقبل مصر.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، أن التعديلات الدستورية الجديدة تستهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة، والحفاظ على استقرار البلاد وتأمين المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجاري إنشاؤها.

"تعليم الاسماعيلية" تشارك في الاستفتاء وتوفر أتوبيسات لتسهيل الإدلاء بالتصويت

وعلى جانب آخر، تواصل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لليوم الثاني، مشاركاتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث اجتمع الدكتورخالد خلف قبيصي بفريق العمل واللجنة المنظمة لمشاركات الناخبين بالمديرية وإدارتها، حيث أكد على توفير الأتوبيسات بعدد كافٍ، والتي تقوم بنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تيسيرا عليهم، وقامت المديرية بتوفيرأتوبيسات بالمديرية والإدارات مع تحديد مسارات ونقط انطلاق لها لتسهيل عملها.

وأضاف قبيصى، أنه تمت التوعية السياسية بالمواد الدستورية والتعديلات التي يتم الاستفتاء عليها، مشيرا إلي أن العاملين بها أثبتوا حسهم الوطني، وعدم تفريطهم في حقهم وواجبهم تجاه الوطن منذ اليوم الأول، وهم اليوم يستكملون ما تم بالأمس.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركزا انتخابيا بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



العاملين بـ مياه القناة قولنا نعم للتعديلات الدستورية لتأمين المكتسبات ومزيد من الإنجازات (1)



العاملين بـ مياه القناة قولنا نعم للتعديلات الدستورية لتأمين المكتسبات ومزيد من الإنجازات



العاملين بـ مياه القناة قولنا نعم للتعديلات الدستورية لتأمين المكتسبات ومزيد من الإنجازات



العاملين بـ مياه القناة قولنا نعم للتعديلات الدستورية لتأمين المكتسبات ومزيد من الإنجازات



العاملين بـ مياه القناة قولنا نعم للتعديلات الدستورية لتأمين المكتسبات ومزيد من الإنجازات



العاملين بـ مياه القناة قولنا نعم للتعديلات الدستورية لتأمين المكتسبات ومزيد من الإنجازات