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صور.. الحاجة "صيصة" تصوت على تعديل الدستور: "بدعم الريس حبيبي"

الأحد، 21 أبريل 2019 01:19 م
صور.. الحاجة "صيصة" تصوت على تعديل الدستور: "بدعم الريس حبيبي"
الأقصر – أحمد مرعى
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أدلت الحاجة صيصة أبودوح النمر، الحاصلة على لقب "الأم المثالية"، ضمن سيدات مصر على مستوى الجمهورية، والحاصلة على لقب "المرأة المعيلة لعام 2015"، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى لجنة 14 ومقرها مدرسة البغدادى بالأقصر.
 
وقالت الحاجة صيصة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب الإدلاء بصوتها: " ذهبت للإدلاء بصوتى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى حبيبى ".
 
يذكر أن الحاجة صيصة ارتدت ملابس الرجال لمدة 43 عاما، لكى تتغلب على العادات والتقاليد التى تمنع عمل النساء بالصعيد ضمن عمال البناء، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة فى عدة محافل للسيدات.
 
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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
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الحاجة-صيصة-سيدة-الرئيس-تصوت-علي-التعديلات-الدستورية-(3)
 
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