صور.. الأقباط فى أحد السعف بالغردقة من الكنيسة إلى لجنة الاستفتاء

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالغردقة إقبالا كبيرا من الأخوة الأقباط، حاملين السعف فى أيديهم، متوجهين للجان الاستفتاء قادمين من كنيسة الأنبا شنودة، تزامنا مع الاحتفال بأحد السعف.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.