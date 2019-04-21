video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. استمرار التصويت بقنصلية مصر فى ميلانو لليوم الثالث على التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 06:59 م
صور.. استمرار التصويت بقنصلية مصر فى ميلانو لليوم الثالث على التعديلات الدستورية الاستفتاء
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واصل عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى ميلانو التصويت . 
 
وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
 
WhatsApp Image 2019-04-21 at 6.16.39 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 6.16.40 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-21 at 6.16.41 PM

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تزايد أعداد المشاركين باستفتاء تعديلات الدستور فى السفارة المصرية بالكويت

الأنبا تادرس مطران بورسعيد يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ياسر جلال يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأكتوبر ويدعو الناس للمشاركة

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية 2019

تعديل الدستور

استفتاء

الدستور المصرى

الاستفتاء على تعديل الدستور

الاستفتاء 2019




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة