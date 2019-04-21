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صور.. أجواء احتفالية خلال تصويت المصريين فى لندن باستفتاء تعديل الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 12:46 م
صور.. أجواء احتفالية خلال تصويت المصريين فى لندن باستفتاء تعديل الدستور تصويت المصريين فى لندن
كتب محمد عبد العظيم
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فى اليوم الثالث والأخير وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك عدد من المواطنين المصريين المقيمين فى لندن بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرص المصريون المشاركون على رفع الأعلام المصرية والظهور فى أجواء احتفالية للإعلان عن تأييدهم للتعديلات الدستورية.

الأعلام المصرية مع المصريين فى لندن
الأعلام المصرية مع المصريين فى لندن

 

المصريون فى لندن يشاركون فى اخر ايام الاستفتاء
المصريون فى لندن يشاركون فى اخر ايام الاستفتاء

 

المصريون فى لندن يشاركون فى الاستفتاء
المصريون فى لندن يشاركون فى الاستفتاء

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 


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الاستفتاء

استفتاء تعديل الدستور

التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية 2019

لجان تعديل الدستور

استفتاء تعديل الدستور 2019




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