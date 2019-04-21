ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك برندان ريان قوله إن السلطات ستجري زيارات دورية لجميع دور العبادة، مع إيلاء اهتمام خاص لمن سيؤدون قداس عيد الفصح.



وكانت ثمانية انفجارات متفرقة شهدتها سريلانكا اليوم ضربت فنادق وكنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها، ما دعا الحكومة لإعلان حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات التراسل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.