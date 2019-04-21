شاهد..المصريون بالأردن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هيثم سلامة

حرص أبناء الجالية المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باليوم الثالث والأخير.

من #الأردن .. المصريون بالخارج يشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث والأخير pic.twitter.com/LiKjGTeNMc — وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) ٢١ أبريل ٢٠١٩

وشهد اليوم الأخير من الاستفتاء للمصريين بالخارج ، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من المواطنين، حيث شهدت العديد من السفارات والقنصليات حضورا مصريا كبيرا للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.