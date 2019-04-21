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شاهد..المصريون بالأردن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 05:20 م
شاهد..المصريون بالأردن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصريين فى الأردن
كتب هيثم سلامة
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حرص أبناء الجالية المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باليوم الثالث والأخير.

وشهد اليوم الأخير من الاستفتاء للمصريين بالخارج ، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من المواطنين، حيث شهدت العديد من السفارات والقنصليات حضورا مصريا كبيرا للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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