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شاهد.. أعمال شغب وحرق بباريس واشتباك بين أصحاب السترات الصفراء والشرطة

الأحد، 21 أبريل 2019 12:07 ص
شاهد.. أعمال شغب وحرق بباريس واشتباك بين أصحاب السترات الصفراء والشرطة جانب من الاشتباكات واعمال التخريب بفرنسا
كتب أيمن رمضان
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شهدت احتجاجات السترات الصفراء في باريس، أعمال شغب وحرق سيارات قام بها المتظاهرون، فيما أطلقت الشرطة الفرنسية غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين وأخمدت أجهزة الإطفاء الفرنسية حرائق أضرمها متظاهرون فى سيارات ودراجات  بوسط العاصمة باريس.

ووفقا لقناة "سكاى نيوز"، فأن حركة السترات الصفراء الفرنسية نظمت مسيرات جديدة أمس السبت، تخللها مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، فيما يحاول منظمو الاحتجاج تذكير الحكومة بأن إعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرتها الحرائق ليست هى المشكلة الوحيدة التي ينبغي على الدولة حلها.

وشهدت شوارع باريس مجددا إحراق إطارات ومركبات وسط محاولات الشرطة لصد المتظاهرين عبر قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما جرى تنظيم عدة مظاهرات احتجاج حول باريس ومدن أخرى اليوم السبت فى إطار فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الثالثة والعشرين لحركة السترات الصفر ضد "عدم المساواة في الثروة" وقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحاولت مجموعة مؤلفة من حوالي 200 شخص تنظيم مسيرة نحو قصر الإليزيه الرئاسي في وسط باريس، لكن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم عند كنيسة إيجليس دي لا مادلين ذات الطراز الكلاسيكي الجديد، وواحتشدت مجموعة أخرى حول وزارة المالية في شرق باريس للمطالبة بتخفيض الضرائب على العمال والمتقاعدين وزيادة الضرائب على الأغنياء.


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