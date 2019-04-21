سيدة لمحافظ القليوبية: نازلة علشان بلدى ولو فيه 100 استفتاء هنزل لمستقبل أحفادى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم لجان الاستفتاء للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد لجنة الانتخابات بقرية عزبة السوق، ثم تفقد اللجنة الانتخابية بالحرس الجمهورى بمدينة بنها، وخلال الجولة التقى المحافظ المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم.

وخلال الجولة سأل المحافظ إحدى السيدات اللائى يدلين بأصواتهن، عن الدافع وراء نزولها للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لترد "نازلة علشان بلدى ولو فيه 100 انتخاب للرئيس هنزل وأشارك علشان أحفادى".

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بحشود وإقبال المواطنين أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية تلك المرحلة من خلال المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

وذكر المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الانتخابى أولاً بأول، لافتًا أنها لم تتلق أى شكاوى حتى الآن عن العملية الانتخابية مؤكدا على حرص مواطنو المحافظة على الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية خاصة كبار السن والسيدات فيما شهدت لجان القرى إقبالا ملحوظا من جميع الفئات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.