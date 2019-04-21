video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيدة لمحافظ القليوبية: نازلة علشان بلدى ولو فيه 100 استفتاء هنزل لمستقبل أحفادى

الأحد، 21 أبريل 2019 07:33 م
سيدة لمحافظ القليوبية: نازلة علشان بلدى ولو فيه 100 استفتاء هنزل لمستقبل أحفادى سيدة لمحافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم لجان الاستفتاء للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد لجنة الانتخابات بقرية عزبة السوق، ثم تفقد اللجنة الانتخابية بالحرس الجمهورى بمدينة بنها، وخلال الجولة التقى المحافظ المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم.

وخلال الجولة سأل المحافظ إحدى السيدات اللائى يدلين بأصواتهن، عن الدافع وراء نزولها للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لترد "نازلة علشان بلدى ولو فيه 100 انتخاب للرئيس هنزل وأشارك علشان أحفادى".

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بحشود وإقبال المواطنين أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية تلك المرحلة من خلال المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

وذكر المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الانتخابى أولاً بأول، لافتًا أنها لم تتلق أى شكاوى حتى الآن عن العملية الانتخابية مؤكدا على حرص مواطنو المحافظة على الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية خاصة كبار السن والسيدات فيما شهدت لجان القرى إقبالا ملحوظا من جميع الفئات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (5)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (6)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (7)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (8)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (9)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (10)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (11)
 
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (3)
 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (4)
محافظ القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء (4)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعبور

مسنة 105 أعوام بالقليوبية تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصرى

اخبار القليوبية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة