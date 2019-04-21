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سلطنة عمان تدين التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى سيريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 04:13 م
سلطنة عمان تدين التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى سيريلانكا الشرطة السريلانكية
أ ش أ
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أدانت سلطنة عمان بشدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم الأحد، فى مدينة كولومبو ومدن أخري فى سيريلانكا، واستهدفت تلك التفجيرات كنائس وفنادق عدة مما أسفر عن قتلى وجرحي من المدنيين.
وأكدت السلطنة فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العمانية موقفها الرافض لهذه الأعمال الإجرامية بحق الأبرياء فى كل زمان ومكان.
كما عبرت عن تضامنها الصادق مع سيريلانكا في هذا الحادث الأليم ، داعية المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الانفجارات وللمصابين بالشفاء العاجل.


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