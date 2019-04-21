سلطات مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مشغولات فضية

كتب هانى عثمان

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية، أخفاها راكب داخل ملابسه وحقائبه للتضليل والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

وأوضحت مصادر، اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة الإتحاد القادمة من ابو ظبي ، إشتبهت نورا عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي الجندي مدير إدارة الحركة فى أحد الركاب حاول الخروج مسرعا ، وعند طلب تفتيش حقيبه الاوراق الخاصة به تلاحظ بروز جسم ثقيل من الجاكت الذى يحمله علي يده .

وأضافت المصادر ، تبين وجود كمية من المشغولات الفضية كما تبين وجود كمية أخرى من المشغولات داخل الحقيبه ، وبتفتيشه ذاتيا من مصطفي مشنب وهيثم محمد مامورا الجمارك ، تبين وجود كميات أخري علي جسمه بوزن إجمالى 10 كيلو من المشغولات الفضية .

من جانبه قرر جمال عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لجمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .