video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير مصر بتونس: تزايد أعداد المصريين المشاركين فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 02:44 م
سفير مصر بتونس: تزايد أعداد المصريين المشاركين فى الاستفتاء استفتاء المصريين فى الخارج
تونس(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير، نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، زيادة أعداد المصريين الذين توافدوا إلى مقر السفارة من أبناء الجالية المصرية فى تونس، والمصريين العاملين فى ليبيا للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بمقر السفارة اليوم الأحد، اليوم الأخير للاستفتاء.

ووصف السفير حبشي- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، نسبة الإقبال على التصويت بأنها جيدة بدرجة كبيرة فى مجمل الأيام الثلاثة للاستفتاء، بالنظر إلى عدد الجالية المصرية المحدود فى تونس، مشيرا إلى أن هناك مواطنين حرصوا على القدوم من مختلف المدن التونسية للمشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقهم الدستورى فى التعبير عن رأيهم، منوها إلى أن مشاركة المصريين العاملين فى ليبيا قد زادت من أعداد المشاركين فى الاستفتاء .

وأشار إلى أن أعداد المصريين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم زادت اليوم بشكل ملحوظ لتزامنه مع عطلة رسمية فى تونس، فضلا عن حرصهم على المشاركة فى الاستفتاء فى آخر يوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل ساعات من إغلاق التصويت.. مصريون فى لبنان يواصلون التصويت بالاستفتاء

المصريون فى قطر يواصلون التصويت فى آخر أيام استفتاء تعديلات الدستور.. صور

انتهاء تصويت المصريين باليابان فى اليوم الأخير على التعديلات الدستورية

فيديو.. مسيرة حاشدة ترفع أطول علم لمصر فى شارع رمسيس للمشاركة فى الاستفتاء

قبل ساعات من إغلاق باب التصويت بالخارج المصريين بالكويت يحتشدون بالقنصلية

التعديلات الدستورية

Elections

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة