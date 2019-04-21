سفير مصر بتونس: تزايد أعداد المصريين المشاركين فى الاستفتاء

تونس(أ ش أ)

أكد السفير، نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، زيادة أعداد المصريين الذين توافدوا إلى مقر السفارة من أبناء الجالية المصرية فى تونس، والمصريين العاملين فى ليبيا للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بمقر السفارة اليوم الأحد، اليوم الأخير للاستفتاء.

ووصف السفير حبشي- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، نسبة الإقبال على التصويت بأنها جيدة بدرجة كبيرة فى مجمل الأيام الثلاثة للاستفتاء، بالنظر إلى عدد الجالية المصرية المحدود فى تونس، مشيرا إلى أن هناك مواطنين حرصوا على القدوم من مختلف المدن التونسية للمشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقهم الدستورى فى التعبير عن رأيهم، منوها إلى أن مشاركة المصريين العاملين فى ليبيا قد زادت من أعداد المشاركين فى الاستفتاء .

وأشار إلى أن أعداد المصريين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم زادت اليوم بشكل ملحوظ لتزامنه مع عطلة رسمية فى تونس، فضلا عن حرصهم على المشاركة فى الاستفتاء فى آخر يوم.