سفير مصر بالمغرب: أعداد كبيرة من المصريين تتدفق للإدلاء بأصواتها

كتب- هاشم الفخرانى

قال السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب أنه في اليوم الثالث للتصويت على الاستفتاء على الدستور ، ومنذ ساعات الصباح الأولي وعلي الرغم من أن الأحد هو اليوم الثاني للعطلة الاسبوعية في المغرب، فقد شهد المركز الانتخابي الذي أعدته سفارة مصر في الرباط، تدفق المزيد من أبناء الجالية المصرية الذين أصروا علي الحضور من مختلف مدن المملكة، لممارسة حقهم الانتخابي في التصويت علي التعديلات الدستورية، وللتعبير عن سرورهم الكبير بهذا الحق الديمقراطي الذي أقره الدستور للمصريين بالخارج، للمشاركة فى صياغة مستقبل وطنهم واستقراره.

وأضاف السفير أشرف إبراهيم لـ"اليوم السابع" :" لقد حرصنا وأعضاء السفارة، منذ اليوم الأول لبدء التصويت علي الترحيب بأبناء الجالية، وحرص الجميع علي التقاط الصور التذكارية داخل المقر الانتخابي، مؤكدين علي أن عملية التصويت تتم بسلاسة ويسر وفقا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج".

وقد استمر العديد من أبناء الجالية المصرية بالمغرب أثناء عملية الإدلاء بصوتهم علي التعديلات الدستورية، في التعبير عن سعادتهم للانجازات الحيوية التي تتحقق علي أرض الواقع في مصر، بتخطيط سليم وعزم لا يلين علي التنفيذ السريع الذي أسفر عن تحقيق نتائج متميزة خلال السنوات الخمس الماضية، فاقت الحلم، وبدت بمثابة الإعجاز.. حيث بدأ المجتمع المصري بمختلف فئاته يجني ثمار هذه الإصلاحات، خاصة الفئات المهمشة، وانعكست هذه الانجازات علي الأرقام المتميزة التي بات يحققها الاقتصاد المصري في مختلف قطاعاته، بشهادة مؤسسات التمويل الدولية .. وذلك علي خلفية استقرار تم استعادته سريعاً بتضحيات وعزيمة أبناء الشعب المصري وقيادته.