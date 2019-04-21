وقال القوني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم الأحد - إنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابي للسفارة من الخارج، فيما سيتم مواصلة عملية الاستفتاء حتى انتهاء آخر ناخب من التصويت، وذلك وفقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن السفارة المصرية في الكويت، شهدت مساء اليوم، توافدا منقطع النظير في أعداد الناخبين، وذلك قبيل ساعة واحدة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالنسبة للمصريين في الخارج، حيث توافدت حشود الناخبين على مقر السفارة، وامتدت الطوابير إلى خارج الخيمة الملاصقة لسور السفارة.