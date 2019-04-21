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الأحد، 21 أبريل 2019 04:05 م
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سفيرة مصر بالبحرين: السيدات يتصدرن مشهد التصويت على التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 04:00 م
سفيرة مصر بالبحرين: السيدات يتصدرن مشهد التصويت على التعديلات الدستورية الاستفتاء فى البحرين
المنامة (أ ش أ)
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أكدت سفيرة مصر لدى البحرين، سهى الفار، أن السيدات المصريات يتصدرن مشهد عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضافت السفيرة - فى تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز " اليوم الأحد، أن الإقبال على الاستفتاء كان كثيفا، لافتة إلى أنه سيتم غلق صناديق الاقتراع فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت البحرين.

وأضافت أن عملية التصويت لم تواجه أى عراقيل أو مشاكل، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ المواطنين أن وزارة الخارجية والهجرة على استعداد للإجابة على أى استفسارات، أو إزالة أى عراقيل تواجه الناخبين، مشيدة بالتواصل المستمر لوزارة الهجرة مع الجاليات المصرة خلال الفترة الأخيرة .

وأشارت سفيرة مصر لدى البحرين إلى أن الصحف ووسائل الإعلام فى (المنامة ) قامت بتغطية كاملة لعملية الاستفتاء .

 


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