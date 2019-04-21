سفارة مصر بنيوزيلندا تغلق التصويت فى استفتاء الدستور وتبدأ الفرز

كتب- هاشم الفخرانى

أغلقت سفارة مصر بنيوزيلندا، صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستور التى أقرها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى، وفور الإغلاق تمت عملية فرز الأصوات .

وتعد السفارة المصرية أول سفارة فى العالم تبدأ فرز الأصوات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارلاشين إبراهيم، قد أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.