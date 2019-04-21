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سعر الدولار اليوم الأحد 21-4-2019 مقابل الجنيه المصرى

الأحد، 21 أبريل 2019 01:49 م
سعر الدولار اليوم الأحد 21-4-2019 مقابل الجنيه المصرى الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 21-4-2019، مسجلا ثباتا أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، والتى كانت العملة الأمريكية قد شهدت تراجعا بها

ثبت سعر الدولار، مسجلا 17.15 جنيها للشراء ، و 17.25 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.13 جنيه للشراء

17.25 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.13  جنيه للشراء

17.23  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.14 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.14 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع


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