سريلانكا تضع خططا أمنية لمطارها الدولى والسكك الحديدية بعد سلسلة الانفجارات

كولومبو (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (تايمز أونلاين) السريلانكية اليوم الأحد، أنه لن يُسمح للزائرين بدخول مطار باندارنيك الدولى بسبب الانفجارات الأخيرة التى وقعت فى فى عدد من أنحاء سريلانكا صباح اليوم.

يأتى ذلك فيما ارتفع عدد الضحايا فى الانفجارات الست التى استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة فى كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية فى شرق الجزيرة - صباح اليوم - إلى 138 قتيلا.

وقال متحدث باسم المطار - لصحيفة (تايمز أونلاين) - إنه تم نشر القوات الجوية والشرطة وأفراد الأمن فى المطار الدولى لاتخاذ إجراءات أمنية فى المطار. وعلاوة على ذلك، تم الطلب من الركاب أن يكونوا حاضرين فى المطار قبل أربع ساعات من مغادرتهم.

وفى الوقت نفسه، اتخذت وزارة السكك الحديدية - أيضا - تدابير للامتناع عن قبول الركاب مع الطرود الكبيرة بسبب الوضع الحالى فى البلاد.

وقال متحدث باسم إدارة السكك الحديدية إنه يجرى حاليا إجراء عمليات التفتيش الأمنى ​​من قبل مسؤولى السكك الحديدية وضباط الشرطة فى القطارات.