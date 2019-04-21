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"سبيس إكس": احتراق كبسولة فضائية أثناء اختبارها بفلوريدا

الأحد، 21 أبريل 2019 08:19 ص
"سبيس إكس": احتراق كبسولة فضائية أثناء اختبارها بفلوريدا صاروخ فضاء _ صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ
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أعلنت مؤسسة (سبيس إكس) الأمريكية، اليوم الأحد، أن كبسولة فضائية تابعة لها احترقت خلال إجراء اختبار على أحد محركاتها فى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة .

وقالت الشركة - فى بيان نقلته بوابة (سبيس فلايت ناو) - إن "الكبسولة (كرو دراجون) انبعث منها دخان برتقالى اللون أثناء إجراء اختبار عليها فى محطة (كيب كانافيرال) فى ولاية فلوريدا".

وأضافت الشركة أن الاختبارات الأولية لمحركات الكبسولة تمت بنجاح، لكن المشكلة وقعت خلال الاختبار النهائى الأمر الذى استدعى مراجعة كلية .

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت أن شركة (سبيس إكس) تمكنت من السيطرة على الحريق من دون وقوع أى إصابات، وفتحت تحقيقا فى الحادث .

يشار إلى أن ملكية شركة (سبيس إكس) تعود إلى رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، وهى شركة أمريكية خاصة، تهتم بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية.

 


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