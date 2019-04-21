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رئيس وزراء باكستان يجرى محادثات فى إيران بشأن الأمن والقضايا الإقليمية

الأحد، 21 أبريل 2019 10:07 م
رئيس وزراء باكستان يجرى محادثات فى إيران بشأن الأمن والقضايا الإقليمية وزير خارجية باكستان
رويترز
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ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن رئيس وزراء باكستان عمران خان وصل اليوم الأحد إلى إيران لبحث قضايا تتعلق بالأمن والمنطقة وذلك بعد يوم من مطالبة إسلام أباد لطهران باتخاذ إجراء ضد المتشددين المسؤولين عن عمليات قتل في إقليم بلوخستان الباكستاني.

وأعلنت جماعة رئيسية جديدة تمثل جماعات متمردة مختلفة تنشط في بلوخستان المسؤولية عن الهجوم الذي وقع يوم الخميس وقتل فيه 14 شخصا بعد خطفهم من حافلات في الإقليم الواقع على الحدود مع إيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي يوم السبت إن معسكرات التدريب والإمداد للتحالف الجديد الذي نفذ الهجوم موجودة داخل إيران ودعا طهران إلى اتخاذ إجراء ضد المسلحين.

وقال التلفزيون الإيراني إن خان بدأ زيارته التي تستمر يومين لإيران وهي الأولى منذ توليه منصبه في أغسطس آب الماضي. وأضاف التلفزيون أن خان سيتوقف في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة في شمال شرق إيران.

ومن المقرر أن يجتمع خان مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وعدد من المسؤولين الآخرين في طهران يوم الاثنين.

وقال التلفزيون الإيراني "سيتم خلال الاجتماعات بحث تطوير العلاقات الثنائية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الإقليمية".

وتوترت العلاقات بين إيران وباكستان خلال الشهور القليلة الماضية، وتبادل البلدان الاتهامات بعدم بذل جهود كافية للقضاء على متشددين يُعتقد أنهم يتخذون من المناطق الحدودية ملاذا لهم.

وتقول إيران إن جماعات متشددة تعمل من ملاذات آمنة في باكستان ودعت مرارا إسلام اباد للتحرك ضدهم.

وشددت إيران إجراءاتها الأمنية على امتداد حدودها مع باكستان بعد ان قتل انتحاري 27 فردا من الحرس الثوري الإيراني في منتصف فبراير شباط في جنوب شرق إيران. وقال المسؤولون الإيرانيون إن المهاجمين يتمركزون داخل باكستان.

 

 


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