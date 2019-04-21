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رئيس لجنة بالحوامدية: الإقبال على اللجان جيد وانتظام سير ثانى أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 11:59 ص
رئيس لجنة بالحوامدية: الإقبال على اللجان جيد وانتظام سير ثانى أيام الاستفتاء الاستفتاء على الدستور_صورة ارشيفية
كتب سليم على
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قال المستشار عبد الرحمن أحمد رئيس أحد اللجان الفرعية بمنطقة الحوامدية، إن الإقبال على اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية جيد خلال الفترة الصباحية. 

وتوقع أحمد ارتفاع الإقبال على اللجان خلال الفترة المسائية، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية، لافتا إلى دور قوات الجيش والشرطة فى تأمين اللجان ومساعدة المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بشكل آمن. 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

 


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