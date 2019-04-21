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رئيس جهاز العبور الجديدة: انتهاء المخططات التفصيلية لـ5 آلاف فدان بالمدينة قريبا

الأحد، 21 أبريل 2019 12:00 ص
رئيس جهاز العبور الجديدة: انتهاء المخططات التفصيلية لـ5 آلاف فدان بالمدينة قريبا عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه من المقرر الانتهاء من المخططات التفصيلية لمساحة 5 آلاف فدان بالمدينة قريبا.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن المنطقة الحديدة تتضمن تنفيذ 23088 وحدة سكنية (962 عمارة) بالإسكان الاجتماعى، و5376 وحدة سكنية (224 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و6864 وحدة سكنية (286 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و303 قطع أراض أكثر تميزاً، ومساحة 2082 فداناً لإقامة تجمعات عمرانية، و408 أفدنة للخدمات الإقليمية، و468 فداناً للخدمات المحلية، وجارٍ إنهاء دراسة تصميمات المرافق اللازمة لتلك المساحة، وسيتم البدء فى مراحل التنفيذ قريبا.

وأكد أنه جارٍ استكمال أعمال شبكة الطرق بمنطقة الـ2600 فدان بجانب شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بأطوال تصل إلى 150 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بطول 23 كم، وشبكات الصرف بطول 45 كم، وشبكات الرى بطول 21 كم، وتم توفير 15 ميجا فولت أمبير كمصدر دائم للكهرباء، والانتهاء من تنفيذ شبكات ضغط متوسط بطول 80 كم، وضغط منخفض بطول 169 كم، وشبكات إنارة بطول 60 كم، وتم إطلاق التيار فى موزعين وجارٍ إنهاء العمل بالموزع الثالث بمنطقة الـ2600 فدان.

وأكد أنه تم الانتهاء من فرمة الطرق بطول 109 كم، وطبقة أسفلتية رابطة للطرق بطول 54 كم، حيث تم الافتتاح لطريق (R 1) الرابط بين الطريق الأوسطى والطريق الإقليمى فى سبتمبر 2018، كما تم الانتهاء من مد شبكات الغاز (شاكوش) لـ407 عمارات، وجارٍ إنهاء الاختبارات للبدء فى التشغيل، وتم الانتهاء من شبكة التليفونات لـ488 عمارة، وجارٍ إنهاء الاختبارات بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق الخدمة من سنترال العبور.

 


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