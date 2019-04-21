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رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى سفارة مصر بالبحرين باستفتاء الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 08:57 ص
رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى سفارة مصر بالبحرين باستفتاء الدستور رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته باستفتاء التعديلات الدستورية
كتب لؤى على
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أدلى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بصوته اليوم الأحد، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية فى العاصمة البحرينية المنامة.

وعقب الإدلاء بصوته، قال رئيس جامعة الأزهر، إن المصريين فى كافة الدول يشعرون بمسئولية وطنية للمشاركة فى الاستفتاء، موضحًا أن مشاركتهم في الداخل والخارج، تعكس مدى وعيهم، وحرصهم على مساهماتهم في رسم مستقبل أفضل للوطن  الغالى مصر، ودعم للدولة، للعبور الجديد نحو مرحلة من النمو والازدهار.

وأكد أن مصر الأزهر تستحق منا جميعًا أن نشارك في هذا الواجب الوطني، الذي يمثل خطوة مهمة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار رؤية القيادة السياسية، من أجل توفير حياة كريمة ترضي طموحات وآمال الشعب المصري، مشيرًا إلى أننا ماضون نحو البناء والتنمية والخير، وذلك كله بفضل وحدة وتكاتف الجميع في مثل هذه الأوقات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 


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