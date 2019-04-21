رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة السياحة عددا من ملفات القطاع

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاع السياحة.

وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم الأحد بوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى.