الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة السياحة عددا من ملفات القطاع الأحد، 21 أبريل 2019 04:33 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاع السياحة. وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم الأحد بوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع ممثلى النقابات العمالية السياحة مصر وزير التعاون الدولي الصومالى مصطفي مدبولى اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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