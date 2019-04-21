رئيس الوزراء مهنئا عمال مصر بعيدهم: يبنون بلدهم ويساهمون فى تنميته

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وفي بداية الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة للحضور، ولكل عمال مصر، بمناسبة قرب حلول عيد العمال، مشيداً بما يبذله عمال مصر من جهود لبناء بلدهم، والمساهمة في تنميتها.

وقال رئيس الوزراء: اعتمادنا دائماً على عمال مصر، فهم الذين بسواعدهم ساعدوا في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بهذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، موجهاً لهم كل الشكر والتقدير.

من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد والنقابات يدعمون الحكومة في جهودها الحالية لبناء الوطن، مضيفا: هدفنا دائماً العمل والإنتاج من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أن العمال ضربوا أكبر مثل في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشاد ممثلو النقابات العمالية بجهود الإصلاح وتطوير قطاع الغزل والنسيج، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لهذا الملف، فجميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج يقدرون تكليفات الرئيس لتطوير هذا القطاع المهم.

كما طالب ممثلو النقابات العمالية بالاهتمام أيضاً بتطوير مصانع الحديد والصلب، وتثبيت العمالة المؤقتة.

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة، على أهمية تفعيل دور العملية التعليمية بالجامعة العمالية، خاصة بعد التطوير الذي يتم بها حالياً، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بها، وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تطوير المناهج وإعداد الكوادر المؤهلة للتدريس في هذه الجامعة، بحيث تقدم مُنتجاً تعليمياً مناسباً، مشيراً إلى إمكانية تخصصها في العلوم الفنية والتكنولوجية، والدولة تدعم هذا التوجه حالياً.