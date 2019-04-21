video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء مهنئا عمال مصر بعيدهم: يبنون بلدهم ويساهمون فى تنميته

الأحد، 21 أبريل 2019 05:28 م
رئيس الوزراء مهنئا عمال مصر بعيدهم: يبنون بلدهم ويساهمون فى تنميته مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

 

وفي بداية الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة للحضور، ولكل عمال مصر، بمناسبة قرب حلول عيد العمال، مشيداً بما يبذله عمال مصر من جهود لبناء بلدهم، والمساهمة في تنميتها.

 

وقال رئيس الوزراء: اعتمادنا دائماً على عمال مصر، فهم الذين بسواعدهم ساعدوا في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بهذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، موجهاً لهم كل الشكر والتقدير.

 

من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد والنقابات يدعمون الحكومة في جهودها الحالية لبناء الوطن، مضيفا: هدفنا دائماً العمل والإنتاج من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أن العمال ضربوا أكبر مثل في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأشاد ممثلو النقابات العمالية بجهود الإصلاح وتطوير قطاع الغزل والنسيج، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لهذا الملف، فجميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج يقدرون تكليفات الرئيس لتطوير هذا القطاع المهم.

 

كما طالب ممثلو النقابات العمالية بالاهتمام أيضاً بتطوير مصانع الحديد والصلب، وتثبيت العمالة المؤقتة.

 

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة، على أهمية تفعيل دور العملية التعليمية بالجامعة العمالية، خاصة بعد التطوير الذي يتم بها حالياً، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بها، وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تطوير المناهج وإعداد الكوادر المؤهلة للتدريس في هذه الجامعة، بحيث تقدم مُنتجاً تعليمياً مناسباً، مشيراً إلى إمكانية تخصصها في العلوم الفنية والتكنولوجية، والدولة تدعم هذا التوجه حالياً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة السياحة عددا من ملفات القطاع

رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع ممثلى النقابات العمالية

عيد العمال

مصر

عمال مصر

اخبار مصر

وزير القوى العاملة




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة