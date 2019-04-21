video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء سريلانكا يؤكد اعتقال 8 أشخاص على صلة بتفجيرات الأحد

الأحد، 21 أبريل 2019 11:09 م
رئيس الوزراء سريلانكا يؤكد اعتقال 8 أشخاص على صلة بتفجيرات الأحد سريلانكا
/أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجي في سريلانكا أن السلطات أوقفت 8 أشخاص على صلة بسلسلة تفجيرات شهدتها البلاد وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن رئيس الوزراء قوله، في كلمة عبر التليفزيون،: "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية".

وكان مسئولون في سريلانكا قد أعلنوا عن سقوط 27 أجنبيًا من بين 207 قتلى في ثمانية تفجيرات متفرقة شهدتها البلاد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السريلانكية مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين، وأمريكيين اثنين، وثلاثة هنود، وتركيين اثنين، وبرتغالي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا

الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى سريلانكا

srilanka

سيرلانكا

هجوم سيرلانكا الإرهابى

تفجير سيرلانكا

كنائس سيرلانكا

تفجيرات كنائس سيرلانكا

كنيسة سان سيباستيان

مايتريبالا سيريسينا

ارهاب




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة