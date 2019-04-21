رئيس الوزراء سريلانكا يؤكد اعتقال 8 أشخاص على صلة بتفجيرات الأحد

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أكد رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجي في سريلانكا أن السلطات أوقفت 8 أشخاص على صلة بسلسلة تفجيرات شهدتها البلاد وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن رئيس الوزراء قوله، في كلمة عبر التليفزيون،: "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية".

وكان مسئولون في سريلانكا قد أعلنوا عن سقوط 27 أجنبيًا من بين 207 قتلى في ثمانية تفجيرات متفرقة شهدتها البلاد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السريلانكية مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين، وأمريكيين اثنين، وثلاثة هنود، وتركيين اثنين، وبرتغالي.