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رئيس الوزراء السريلانكى يدين التفجيرات.. وارتفاع القتلى لـ 160 شخصا

الأحد، 21 أبريل 2019 09:53 ص
رئيس الوزراء السريلانكى يدين التفجيرات.. وارتفاع القتلى لـ 160 شخصا موقع التفجير فى سريلانكا
كولومبو(أ ش أ)
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أدان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريمسينجه "الهجمات الجبانة" التى استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد اليوم الأحد، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 160 قتيلا.

ودعا ويكريمسينغه - حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية - الشعب السريلانكى إلى الحفاظ على وحدتهم وقوتهم فى ظل هذا الوقت العصيب، مناشدا المواطنين بتجنب الترويج للتقارير والتخمينات التى لم يتم التحقق من صحتها.

وأكد ويكريمسينجه أن الحكومة السريلانكية تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف.

وقد حذر قائد شرطة سريلانكا من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبيل الانفجارات التى وقعت اليوم واستهدفت كنائس وفنادق.

يأتى ذلك فيما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن حصيلة ضحايا التفجيرات التى استهدفت 3 كنائس و3 فنادق فى العاصمة أثناء قداس عيد الفصح ارتفع إلى 160 قتيلا.

ووقعت الانفجارات المتزامنة فى كنيسة سانت أنتونى بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان فى بلدة نيجومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع فى باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

 


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