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دعم إماراتى سعودى للسودان بــ3 مليارات دولار منها 500 مليون وديعة بالبنك المركزى

الأحد، 21 أبريل 2019 02:43 م
دعم إماراتى سعودى للسودان بــ3 مليارات دولار منها 500 مليون وديعة بالبنك المركزى محمد بن زايد والملك سلمان
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.

 

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس"، الأحد، أن حزمة المساعدات المشتركة تهدف لتقوية مركز السودان المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

 

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