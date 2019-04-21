video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مقر وزارة بالعاصمة الأفغانية

الأحد، 21 أبريل 2019 03:36 م
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مقر وزارة بالعاصمة الأفغانية الشرطة الأفغانية
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، اليوم الأحد، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف وزارة الاتصالات فى العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وبدأ الهجوم قبيل ظهر أمس السبت بانفجار نفذه انتحارى عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذى يضم وزارة الاتصالات أعقبه دخول 3 مسلحين للمقر.

وقتلت قوات الأمن المهاجمين الثلاثة فى تبادل لإطلاق النار. كما أجلت قوات الأمن أكثر من 2800 أفغانى من مبان حكومية. ومن بين القتلى أربعة مدنيين وثلاثة من أفراد الشرطة كما أصيب ثمانية مدنيين آخرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحكام بإعدام 4 فى العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بالأنبار غربى العراق

أفغانستان

داعش

هجوم إرهابى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة