داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مقر وزارة بالعاصمة الأفغانية

رويترز

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، اليوم الأحد، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف وزارة الاتصالات فى العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وبدأ الهجوم قبيل ظهر أمس السبت بانفجار نفذه انتحارى عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذى يضم وزارة الاتصالات أعقبه دخول 3 مسلحين للمقر.

وقتلت قوات الأمن المهاجمين الثلاثة فى تبادل لإطلاق النار. كما أجلت قوات الأمن أكثر من 2800 أفغانى من مبان حكومية. ومن بين القتلى أربعة مدنيين وثلاثة من أفراد الشرطة كما أصيب ثمانية مدنيين آخرين.