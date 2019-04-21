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حملة 100 مليون صحة تستقبل المواطنين خلال الاستفتاء بإمبابة

الأحد، 21 أبريل 2019 11:32 ص
حملة 100 مليون صحة تستقبل المواطنين خلال الاستفتاء بإمبابة حملة 100 مليون
كتب بهجت أبو ضيف
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استقبلت حملة 100 مليون صحة عدد من المواطنين عقب الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بمجمع المدارس بإمبابة، لإجراء التحاليل الطبية، وستواصل الحملة عملها في استقبال المواطنين بمجمع المدارس حتي انتهاء فترة التصويت غدا الإثنين.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 108788 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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