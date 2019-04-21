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حكومة سريلانكا تدعو إلى اجتماع طارئ على خلفية تفجيرات عيد الفصح

الأحد، 21 أبريل 2019 10:43 ص
حكومة سريلانكا تدعو إلى اجتماع طارئ على خلفية تفجيرات عيد الفصح هجمات سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
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دعت حكومة سريلانكا إلى اجتماع طارئ لبحث تداعيات وملابسات التفجيرات المتزامنة التى شهدتها البلاد صباح اليوم أثناء قداس عيد الفصح، حيث استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق وأسفرت عن سقوط نحو 160 قتيلا و400 جريح.

وأعرب رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسينا - حسبما ذكرت قناة (إن.دى.تى.فى.) الهندية - عن صدمته الشديدة جراء وقوع هجمات استهدفت 3 كنائس و3 فنادق بالبلاد صباح اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، مطالبا الشعب السريلانكى بالتزام الهدوء.

من جانبها، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى سريلانكا تعرض المبنى التابع لها لهجوم، فيما أعلنت الشرطة السريلانكية وجود 35 أجنبيا من بين ضحايا سلسلة الانفجارات التى ضربت كنائس وفنادق فى سريلانكا.

وقال الصليب الأحمر- حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - إن ما تردد من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تعرض مبنى الصليب الأحمر لهجوم هى معلومات مزيفة وخاطئة، داعيا إلى الامتناع عن نشر معلومات غير الصحيحة والمزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفى سياق متصل، أعرب وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت عن صدمته الشديدة وحزنه العميق إزاء الهجمات المفزعة التى استهدفت كنائس وفنادق فى سريلانكا، مستنكرا بشدة استهداف أولئك الذين تجمعوا من أجل العبادة فى أحد عيد الفصح، معربا عن تعاطفه مع جميع المتضررين جراء الهجمات.

وفى السياق، قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد إن مثل هذه الأعمال البربرية لن تنجح أبدا فى تقسيم المجتمعات، معربا عن وقوفه إلى جانب سريلانكا وشعبها.

كما أدانت باكستان انفجارات سريلانكا، وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل - عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إن بلاده تدين بشدة "الهجمات الإرهابية التى استهدفت فنادق وكنائس بسريلانكا وأن شعب وحكومة باكستان يقفان إلى جانب شعب وحكومة سريلانكا فى لحظة المأساة وبمواجهة الإرهاب".

كما أدانت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزارى الهجمات قائلة إن الإرهاب يتطلب توجه عالمى قوى ومتحد لكى ينهزم بشكل فعال بجميع أنحاء العالم، وذلك حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وفى النمسا، أدان رئيس الكنيسة الكاثوليكية النمساوية الكاردينال كريستوف شونبرن تفجيرات سريلانكا، وقال الكاردينال - فى تصريح - "لقد صدمت بشدة من أعمال العنف المرعبة فى سريلانكا"، معربا عن تضامنه مع عائلات الضحايا مشيرا الى أنه من المؤسف أن نجد الموت فى هذه المناسبة الدينية العزيزة ".

يشار إلى أن 6 تفجيرات وقعت فى توقيتات متزامنة، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق فى البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 160 شخصا وسقوط أكثر من 400 مصاب.

ووقعت الانفجارات فى كنيسة سانت أنتونى بكولومبو، وكنيسة سانت سيباستيان فى بلدة نيجومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع فى باتيكالوا "الشرق"، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

 

 


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