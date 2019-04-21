video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حضور متميز للمصريين فى ثانى أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بكندا

الأحد، 21 أبريل 2019 05:26 ص
حضور متميز للمصريين فى ثانى أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بكندا جانب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أوتاوا أ ش أ
إضافة تعليق

انتهت قبل قليل عملية تصويت المصريين فى كندا فى ثانى أيام الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، حيث أغلقت السفارة المصرية فى العاصمة الكندية أوتاوا أبوابها فى تمام الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي)، وسط حضور متميز من المصريين من مختلف الفئات العمرية، وحرص آخرين على القدوم من مقاطعات بعيدة.

وشهد اليوم الثانى من التصويت حضور أسر بكاملها، وآخرين جاءوا من مقاطعة ألبرتا، التى تبعد نحو ست ساعات بالطالئرة من مدينة أوتاوا، لتأكيد رغبتهم فى الإدلاء برأيهم فى التعديلات الدستوية التى أقرها مجلس النواب.

وقال السفير مصر لدى كندا السفير أحمد أبوزيد - تعليقا على الحضور المتميز من المصريين فى كندا - إن ذلك نتاج طبيعى لاهتمام الدولة بالمصريين المغتربين فى كل دول العالم والتواصل معهم على مدى السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى حرص الجالية المصرية على الارتباط بالوطن والمشاركة فى كافة الاستحقاقات الإنتخابية، موجها التحية للمواطنين المصريين فى الخارج، خاصة الطلاب صغار السن على تأكيد انتمائهم لوطنهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"عمرو" يشارك فى التصويت على التعديلات الدستورية من قطر قائلًا: فخور ببلدى

"اعرف الصح" .. متى يكون صوتك صحيحا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

Elections

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة