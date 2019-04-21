حسام زكى: اجماع عربى كامل على مطالب الرئيس الفلسطينى لاستعادة الحقوق

كتب مصطفى عنبر

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك إجماعا عربياً كاملا على تأييد الثوابت الفلسطينية ومواقف السلطة الفلسطينية ومطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير زكي ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية عقب اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية ، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الصومال، إن هذا الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني لمواجهة أي أي خطة محتملة تمس ثوابت القضية الفلسطينية ، مشيرا الى أن الدعم المالي يتعلق بشبكة أمان التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في تونس.

وقال زكى ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" شرح رؤيته بالكامل واستمع إلى وجهات نظر وزراء الخارجية ورؤساء الوفود في حوار تفاعلي بين الجانبين.