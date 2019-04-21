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حركة الشباب تشن هجوما على بلدة خاضعة لسيطرة الحكومة الصومالية

الأحد، 21 أبريل 2019 01:39 م
حركة الشباب تشن هجوما على بلدة خاضعة لسيطرة الحكومة الصومالية حركة الشباب الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو(أ ش أ)
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شن مسلحو حركة الشباب الصومالية المتطرفة هجوما على بلدة تقع تحت سيطرة الحكومة بمنطقة "شابيلى السفلى".

وقال مفوض شرطة بلدة "جولاني" محمد شيخ عثمان - فى تصريحات أدلى بها لإذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأحد، إن القوات الصومالية المدعومة من بعثة الاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى الصومال "أميصوم" تصدت إلى الهجوم الذى وقع بالقرب من بلدة "جولاني" مساء أمس السبت، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، إلا أنه لم يدل بأى أعداد من الإصابات التى أسفر عنها الاشتباك بين الجانبين.

يذكر أن الاعتداء يأتى ضمن الهجمات المسلحة التى تشنها الحركة الصومالية المتطرفة ضد منطقة "شابيلى السفلى" التى تسيطر عليها الحكومة الصومالية و"أميصوم".

 


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