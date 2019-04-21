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جامعة طنطا تعفى الطلاب المتعثرين بالمدن الجامعية من المصروفات الدراسية

الأحد، 21 أبريل 2019 02:59 م
جامعة طنطا تعفى الطلاب المتعثرين بالمدن الجامعية من المصروفات الدراسية جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل
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قرر مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الطارئة التى عقدت اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة فى استفتاء تعديل الدستور، وذلك بتوفير وسائل المواصلات وكافة سبل الراحة لمساعدة الطلاب على المشاركة فى الاستفتاء.

 

كما قرر المجلس، إعفاء طلاب المدن الجامعية المتعثرين من المصروفات الدراسية خلال شهر رمضان المبارك، ومنح الطلاب وجميع العاملين بالجامعة إجازة بمناسبة أعياد تحرير سيناء وأعياد الأخوة الأقباط، وأعياد شم النسيم فى الفترة من 25 وحتى 29 ابريل 2019.

 


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