video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لمدينة سانت كاترين اليوم

الأحد، 21 أبريل 2019 08:37 ص
جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لمدينة سانت كاترين اليوم جامعة المنصورة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

 أعلن الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، توجه قافلة طبية مجانية من جامعة المنصورة إلى مستشفى سانت كاترين المركزى بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وتضم القافلة عدة تخصصات طبية في التخدير والجراحة العامة، وجراحة اﻷورام وجراحة الجهاز الهضمى وجراحة القلب المخ واﻷعصاب، وقلب واﻷوعية الدموية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، وباطنة عام، والأمراض الصدرية وأطفال، وجلديه وتناسلية، وعظام، ورمد، وأسنان، وأشعة وتحاليل طبية.

 
وتوفر مديرية الصحة بجنوب سيناء، كافة الإمكانات من المستشفيات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكشف على 2900 مواطن خلال القافلة الطبية الشاملة بقرية السلام فى دمياط

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

خالد فودة

اخبارمديرية الصحة بجنوب سيناء




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة