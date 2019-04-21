جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لمدينة سانت كاترين اليوم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، توجه قافلة طبية مجانية من جامعة المنصورة إلى مستشفى سانت كاترين المركزى بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وتضم القافلة عدة تخصصات طبية في التخدير والجراحة العامة، وجراحة اﻷورام وجراحة الجهاز الهضمى وجراحة القلب المخ واﻷعصاب، وقلب واﻷوعية الدموية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، وباطنة عام، والأمراض الصدرية وأطفال، وجلديه وتناسلية، وعظام، ورمد، وأسنان، وأشعة وتحاليل طبية.



وتوفر مديرية الصحة بجنوب سيناء، كافة الإمكانات من المستشفيات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة.